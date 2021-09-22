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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

22.09.2021 11:18



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2020, 10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
16.03.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.03.2017
Davanın Konusu
Davacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.
Karşı Taraf(lar)
Unilever San.ve Tic. A.Ş.
Davanın Tutarı
500.000 EURO (Kur 2,33 TL)
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,63
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esas
Davanın Duruşma Tarihi
21.09.2021
Alınan Karar
Duruşmanın ertelenmesine karar verildi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
30.09.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
500.000 EURO
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

10.03.2021 tarihinde kamuyu aydınlatma platformundan duyurulan Unilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülen davamızın 21.09.2021 tarihinde görülen celsesine katılım sağlanmıştır.
Dosyanın gelecek celsesi 30.09.2021 tarihinde görülecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır
Kamuoyuna duyurlur
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964821


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