***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
30.09.2021 14:31
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapıla
12:431.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,37
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:438,8627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8958
En Düşük
8,8430
12:4310,2708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0363
|Açılış
|: 10,2400
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|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3222
En Düşük
10,2462
12:43500,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,63
|Açılış
|: 500,11
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:41
|GARFA
|12,87
|4.367.717
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.788.199
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.535.717
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|146.638.795
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,85
|34.312.144
|% -8,11
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|OYLUM
|8,69
|30.820.884
|% -6,96
|
|GARAN
|9,23
|582.359.454
|% -0,11
|
|SISE
|8,25
|555.115.327
|% 0,73
|
|MAREN
|8,73
|370.963.316
|% 5,05
|
|THYAO
|13,89
|370.001.841
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,37
|292.582.710
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,37
|292.582.710
|% -1,66
|
|KIMMR
|3,46
|242.650.833
|% 7,79
|
|SISE
|8,25
|555.115.327
|% 0,73
|
|GARAN
|9,23
|582.359.454
|% -0,11
|
|ODAS
|1,39
|62.338.593
|% 1,46
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8589
|8,8632
|% -0,28
|
|Euro
|10,2629
|10,2687
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9146
|11,9743
|% -0,14
|
|Frank
|9,4675
|9,5246
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% -0,25
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|6,81
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,30
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,34
|