***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2021, 10.03.2021, 18.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi16.03.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.03.2017Davanın KonusuDavacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.Karşı Taraf(lar)Unilever San.ve Tic. A.Ş.Davanın Tutarı500.000 EURO (Kur 2,33 TL)Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,63İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esasDavanın Duruşma Tarihi30.09.2021Alınan KararSigorta şirketinin yaptığı ödemenin incelenmesineBir Sonraki Duruşma Tarihi09.11.2021Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı500.000 EUROOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarUnilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülen davamızın 30.09.2021 tarihinde görülen celsesine katılım sağlanmış olup Mahkeme sigorta şirketinin yaptığı ödemelerin incelenmesine karar vermiştir.Dosyanın gelecek celsesi 09.11.2021 tarihinde görülecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktırKamuoyuna duyurlurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965867BIST