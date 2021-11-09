***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi16.03.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.03.2021Davanın KonusuDavacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.Karşı Taraf(lar)Unilever San.ve Tic. A.Ş.Davanın Tutarı500.000 EURO (Kur 2,33 TL)Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,53İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esasDavanın Duruşma Tarihi09.11.2021Alınan KararKısmen Ret Kısmen KabulBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı500.000 EuroOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarUnilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/253 Esas sayılı dosyası ile görülen davamızın 09.11.2021 tarihinde görülen celsesine tarafımızca katılım sağlanmış olup yapılan yargılama sonucunda Mahkeme tarafından kısmen kabul kısmen ret kararı verilerek dava değeri olan 500.000,00-EUR üzerinden, sigorta şirketimiz tarafından davacıya yapılan 350.529,17-EUR tutarındaki ödeme nedeniyle şirketimiz haklı görülerek bu tutar yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kalan bakiye olan 149.470,83-EUR yönünden ise kısmen kabul kararı verilerek dava konusu dönemde Euro kurunun 2.33 olması sebebiyle 348.267,034-TL tutarında davacı taraf haklı görülmüştürŞirketimizin 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemini kapsayan mali tablolarımızda 5.171.750 TL ( 500.000 Euro*10,3435TL) , 01.07.2021-30.09.2021 ilk üç aylık dönemi kapsayan mali tablolarımızda 5.155.900 TL ( 500.00 Euro*10,3118 TL) ayrılan ve uzun vadeli karşılık kalemi hesabında izlenen karşılık, bir sonraki finansal tablolarda yaklaşık ödeme tutarı olan 350.000 TL düştükten sonra gelir olarak yazılacaktır.Dava taraflarının bu kararı bir üst mahkemeye taşıma hakları bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976333BIST