***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
09.11.2021 18:10
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
16.03.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.03.2021
Davanın Konusu
Davacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.
Karşı Taraf(lar)
Unilever San.ve Tic. A.Ş.
Davanın Tutarı
500.000 EURO (Kur 2,33 TL)
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,53
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esas
Davanın Duruşma Tarihi
09.11.2021
Alınan Karar
Kısmen Ret Kısmen Kabul
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
500.000 Euro
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Unilever San.ve Tic. A.Ş. tarafından ikame edilen ve T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/253 Esas sayılı dosyası ile görülen davamızın 09.11.2021 tarihinde görülen celsesine tarafımızca katılım sağlanmış olup yapılan yargılama sonucunda Mahkeme tarafından kısmen kabul kısmen ret kararı verilerek dava değeri olan 500.000,00-EUR üzerinden, sigorta şirketimiz tarafından davacıya yapılan 350.529,17-EUR tutarındaki ödeme nedeniyle şirketimiz haklı görülerek bu tutar yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kalan bakiye olan 149.470,83-EUR yönünden ise kısmen kabul kararı verilerek dava konusu dönemde Euro kurunun 2.33 olması sebebiyle 348.267,034-TL tutarında davacı taraf haklı görülmüştür
Şirketimizin 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemini kapsayan mali tablolarımızda 5.171.750 TL ( 500.000 Euro*10,3435TL) , 01.07.2021-30.09.2021 ilk üç aylık dönemi kapsayan mali tablolarımızda 5.155.900 TL ( 500.00 Euro*10,3118 TL) ayrılan ve uzun vadeli karşılık kalemi hesabında izlenen karşılık, bir sonraki finansal tablolarda yaklaşık ödeme tutarı olan 350.000 TL düştükten sonra gelir olarak yazılacaktır.
Dava taraflarının bu kararı bir üst mahkemeye taşıma hakları bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976333
BIST