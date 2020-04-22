***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 21:10
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınına karşı çalışanlarımız ve aileleri için önlem alınmasını temin etmek amacı ile şirket merkezinde çalışanlar için mesai saatlerinin yeniden düzenlenerek haftalık çalışma süresinin 07/04/2020 – 05/07/2020 tarihleri arasında geçici olarak 45 saatten 30 saate düşürülmesine, bu gerekçe ile 4447 sayılı Kanun ile "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilgili sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında çalışanlarımız için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmasına karar verilmiş ve başvuru işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839973
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0081
En Düşük
6,9571
18:057,5686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5450
18:05385,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 7,55
|Açılış
|: 385,78
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5864
|8,6294
|% 0,44
|
|Frank
|7,1630
|7,2061
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8524
|1,8616
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|29,05
|
|Altın Gr.
|386
|386
|7,51
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|50,80
|
|Tam
|2.538
|2.600
|52,10
|
|Yarım
|1.236
|1.269
|25,40
|
|Çeyrek
|620
|635
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,78
|20,78
|1,45
|
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