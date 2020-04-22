***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınına karşı çalışanlarımız ve aileleri için önlem alınmasını temin etmek amacı ile şirket merkezinde çalışanlar için mesai saatlerinin yeniden düzenlenerek haftalık çalışma süresinin 07/04/2020 – 05/07/2020 tarihleri arasında geçici olarak 45 saatten 30 saate düşürülmesine, bu gerekçe ile 4447 sayılı Kanun ile "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilgili sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında çalışanlarımız için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmasına karar verilmiş ve başvuru işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839973BIST