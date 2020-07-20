***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 19:01
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sn. Alexandros Papalilios KARAPANOS şirketimize göndermiş olduğu istifa dilekçesinde kişisel nedenlerle istifa ettiğini bildirerek Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.
Kamuyounun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860581
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,67
|Açılış
|: 400,79
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6546
|8,6980
|% 0,74
|
|Frank
|7,2687
|7,3125
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,65
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.603
|2.625
|26,00
|
|Tam
|2.681
|2.694
|26,70
|
|Yarım
|1.301
|1.318
|13,10
|
|Çeyrek
|653
|660
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|4,37
|4,38
|0,12
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,17
|