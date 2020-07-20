***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sn. Alexandros Papalilios KARAPANOS şirketimize göndermiş olduğu istifa dilekçesinde kişisel nedenlerle istifa ettiğini bildirerek Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.Kamuyounun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860581BIST