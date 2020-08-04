***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komistesi Üyesi Sn. Ufuk Önçırak istifa dilekçesini Şirketimize sunarak 04.08.2020 tarihi itibariyle sahip olduğu görevlerinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865091BIST