***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanma süresi için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan 10 günlük ek süre talebimiz olumlu sonuçlanmıştır. Şirketimizin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları en geç 10.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanacaktır,Kamuoyunun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871688BIST