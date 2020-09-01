***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 13:22
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2020 tarihinde almış olduğu karar ile, 29.03.2019 tarihli Şirket olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Sn. Alexandros Papalilios Karapanos' un, 20.07.2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği' ne, görev süresini tamamlamak ve ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere, Sn. İsmail AKSAÇ' ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872607
BIST
16:081.070
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16:087,3522
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En Düşük
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16:088,8299
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:08
|DOGUB
|4,73
|41.787.116
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.903.974
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.721.384
|% 10,00
|
|QNBFB
|75,45
|12.306.845
|% 9,99
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|10.217.099
|% -7,80
|
|ASELS
|16,27
|610.486.310
|% 0,18
|
|SISE
|6,15
|547.704.089
|% 1,82
|
|FENER
|27,88
|539.453.177
|% 8,74
|
|GARAN
|6,74
|489.093.550
|% -0,30
|
|ICBCT
|8,19
|447.971.697
|% 5,13
|
|EKGYO
|1,73
|324.692.054
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,98
|397.161.598
|% -2,30
|
|IHLGM
|1,45
|164.797.889
|% 2,11
|
|PETKM
|3,87
|427.524.967
|% -1,02
|
|GSRAY
|3,14
|327.900.520
|% 1,29
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3477
|7,3522
|% 0,08
|
|Euro
|8,8208
|8,8299
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,8704
|9,9199
|% 0,81
|
|Frank
|8,0790
|8,1276
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9546
|1,9644
|% 0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|31,00
|
|Tam
|3.105
|3.184
|32,41
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|15,67
|
|Çeyrek
|753
|770
|7,84
|
|Gümüş.Ons
|28,74
|28,79
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,15
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|B. Petrol
|45,78
|45,78
|0,50
|
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