***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2020 tarihinde almış olduğu karar ile, 29.03.2019 tarihli Şirket olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Sn. Alexandros Papalilios Karapanos' un, 20.07.2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği' ne, görev süresini tamamlamak ve ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere, Sn. İsmail AKSAÇ' ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872607BIST