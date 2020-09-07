***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye azaltımı ve eşanlı olarak sermaye artırımı işlemleri kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesini teminen Ak Yatırım Menkul Değerler Aş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştırKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873865BIST