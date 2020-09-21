***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaYönetim kurulumuz 01.09.2020 tarihinde özetle 31/12/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 90.902.077.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına, karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 22.06.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 Pay Tebliği'nin 19.maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi"Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur." ve Türk Ticaret Kanunu'nun 473.maddesinin 1.fıkrası "Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir."gereğince hazırlanan, ekte yer alan "Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabulüne, Kamuyu Aydınlatma Platfomu (KAP)'nda ilan edilerek Şirketimizin www.merko.com.tr internet adresinde yayınlanmasına,Karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875837BIST