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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.09.2020 09:35
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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
31/12/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 90.902.077.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına,
Artırılan 60.000.000 TL'nin nakden karşılanması ile ilgili 6102 Sayılı TTK'nın 457. Maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı' nın ekteki haliyle kabulüne,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875839


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