***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2020 09:35
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
31/12/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 90.902.077.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına,
Artırılan 60.000.000 TL'nin nakden karşılanması ile ilgili 6102 Sayılı TTK'nın 457. Maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı' nın ekteki haliyle kabulüne,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875839
BIST
13:511.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,81
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:517,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6066
En Düşük
7,5393
13:518,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:51472,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,67
|Açılış
|: 472,26
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:51
|EGPRO
|21,34
|7.120.063
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,90
|109.085.546
|% -5,61
|
|AKYHO
|5,41
|17.489.043
|% -4,59
|
|SISE
|6,49
|765.213.274
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|627.429.064
|% 0,93
|
|RTALB
|54,20
|297.803.074
|% 6,69
|
|GARAN
|6,56
|281.997.058
|% -1,50
|
|PETKM
|4,35
|260.643.733
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,27
|627.429.064
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|765.213.274
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,75
|144.863.691
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,33
|176.182.196
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,54
|93.595.962
|% 0,65
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6043
|7,6066
|% 0,68
|
|Euro
|8,9613
|8,9666
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7422
|9,7911
|% 0,12
|
|Frank
|8,2863
|8,3362
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0211
|2,0312
|% 0,63
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,78
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|-15,68
|
|Yarım
|1.510
|1.548
|-7,58
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,91
|