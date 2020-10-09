***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 16:29
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.10.2020 tarihinde ortağımız Merko Holding Aş. tarafından gerçekleştirilen pay satışları sonrasında elde etmiş olduğu ve Şirket'imize aktarmayı taahhüt ettiği toplamda 43.000.000 TL'sı tutarın tamamı bugün itibariyle hesaplarımıza aktarılmıştır.
Ayrıca Şirket'imizin muaccel hale gelen toplamda 10.544.801,43 TL'sı alacaklarının tahsilatı için dün itibariyle yasal süreç başlatılmıştır.
Kamuyounun bilgisine arz olunur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880477
BIST
17:521.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,15
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:527,8665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0770
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:529,2980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0525
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3705
En Düşük
9,2843
17:52487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,78
|Açılış
|: 487,22
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:50
|DYOBY
|14,52
|262.310.368
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.012.450
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.946.101
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.962.478
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|PETKM
|4,60
|1.999.925.165
|% 3,84
|
|SISE
|6,92
|1.333.910.410
|% 1,91
|
|GARAN
|7,08
|995.191.057
|% 1,58
|
|TUPRS
|83,25
|789.200.106
|% 1,71
|
|ASELS
|18,15
|662.680.922
|% 0,28
|
|PETKM
|4,60
|1.999.925.165
|% 3,84
|
|ZOREN
|2,76
|651.195.769
|% 1,47
|
|SISE
|6,92
|1.333.910.410
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,47
|645.279.078
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,79
|318.580.009
|% 2,29
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8628
|7,8669
|% -0,96
|
|Euro
|9,2873
|9,2975
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,1814
|10,2325
|% -0,56
|
|Frank
|8,5878
|8,6395
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0895
|2,1000
|% -0,98
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|31,42
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,17
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|-0,12
|
Seans Raporu
17:50
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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17:58
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