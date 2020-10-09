***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.10.2020 tarihinde ortağımız Merko Holding Aş. tarafından gerçekleştirilen pay satışları sonrasında elde etmiş olduğu ve Şirket'imize aktarmayı taahhüt ettiği toplamda 43.000.000 TL'sı tutarın tamamı bugün itibariyle hesaplarımıza aktarılmıştır.Ayrıca Şirket'imizin muaccel hale gelen toplamda 10.544.801,43 TL'sı alacaklarının tahsilatı için dün itibariyle yasal süreç başlatılmıştır.Kamuyounun bilgisine arz olunurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880477BIST