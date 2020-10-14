***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin finansal rehabilitasyon süreci kapsamında, Bugün yapmış olduğumuz döviz kredisinin erken kapanması ile birlikte bankalara olan tüm kısa ve uzun vadeli borçlarımız tamamen kapatılmıştır Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881674BIST