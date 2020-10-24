***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunun dikkatine :Şirket' imizin 01.09.2020 tarihli kararı ile başlatmış olduğu sermaye azaltım/artırım sürecinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmesi devam etmektedir.Bu çerçevede Ortaklığımızdan talep edilen tüm bilgi ve belgeler özenle hazırlanarak ilgili birimlere sunulmakta ve gelişmeler, mevzuat gereklilikleri kapsamında süratle kamuoyu ile paylaşılmaktadır.Paydaş ve yatırımcılarımızın, söz konusu bu bildirimlerimizi takip etmeleri ve bunların haricindeki başkaca kişi ve/veya oluşumların haber ve söylentilerine itibar etmemeleri önem arz etmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883486BIST