***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2020 14:59
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunun dikkatine :
Şirket' imizin 01.09.2020 tarihli kararı ile başlatmış olduğu sermaye azaltım/artırım sürecinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmesi devam etmektedir.
Bu çerçevede Ortaklığımızdan talep edilen tüm bilgi ve belgeler özenle hazırlanarak ilgili birimlere sunulmakta ve gelişmeler, mevzuat gereklilikleri kapsamında süratle kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Paydaş ve yatırımcılarımızın, söz konusu bu bildirimlerimizi takip etmeleri ve bunların haricindeki başkaca kişi ve/veya oluşumların haber ve söylentilerine itibar etmemeleri önem arz etmektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883486
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0653
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4598
En Düşük
9,3571
18:05487,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,42
|Açılış
|: 487,45
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9648
|7,9696
|% 0,40
|
|Euro
|9,4428
|9,4568
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,3608
|10,4128
|% 0,05
|
|Frank
|8,7782
|8,8311
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1181
|2,1287
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-2,37
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS