***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün almış olduğu yönetim kurulu kararı ile,spk@merko.com.tr olan yatırımcı ilişkileri mail adresinin yatirimci.iliskileri@merko.com.tr olarak değiştirilmesine karar verilmiştir,Kamuıyounun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893123BIST