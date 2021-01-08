***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









rketimizin 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161 TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 414.474,150TL olup, bu paylar 07.01.2021 ve 08.01.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacağı 05.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformudan duyurulmuş olup, söz konusu yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 414.474,150 TL nominal değerli payların tamamının satışı 07.01.2021 tarihinde tamamlandığı aynı günkü KAP açıklamasında ilan edilmişti.Buna göreSermaye artırımına konu fon şirket hesaplarımıza aktarılmıştır. 27.11.2020 tar,hinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilen "Fon Kullanım Yerine İlişkin Raporu" kapsamında ödeme işlemleri 08.01.2020 (bugün) tarihi ile başlatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898168BIST