***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 09:54
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerine İlişkin Rapor" da belirtilen GOGLIO SPA' ya olan toplam 214.520,6 EURO borcun tamamı kapatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901437
BIST
11:141.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.544
11:147,4568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0274
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:149,0737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0258
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:14445,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,79
|Açılış
|: 445,80
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:14
|RODRG
|17,39
|7.804.452
|% 9,99
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|28.005.956
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,64
|10.188.257
|% -7,38
|
|KONYA
|1.233,90
|145.174.970
|% -6,83
|
|SISE
|7,46
|628.470.170
|% 2,19
|
|GARAN
|10,58
|469.327.305
|% 0,76
|
|TSKB
|1,88
|397.494.510
|% 3,87
|
|KOZAL
|121,70
|379.733.196
|% 1,33
|
|KARSN
|3,80
|368.837.351
|% 2,70
|
|TSKB
|1,88
|397.494.510
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,49
|258.876.803
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,63
|159.151.375
|% 0,00
|
|KARSN
|3,80
|368.837.351
|% 2,70
|
|SISE
|7,46
|628.470.170
|% 2,19
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4538
|7,4568
|% -0,37
|
|Euro
|9,0671
|9,0737
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0746
|10,1251
|% -0,15
|
|Frank
|8,3432
|8,3934
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9819
|1,9918
|% -0,35
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
11:14
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11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 54 artarak (% 0.45 ) 1, 687
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Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 696.00 milyon TL de
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11:30ACSEL
Yüzde 5.86 oranında artışla 19.32 lira fiyatla işlem gören hissede 831, 995 adet işlem
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11:28BTCIM
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 691, 194 adet işlem