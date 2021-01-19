***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 15.01.2021 tarihinde almış olduğu ve 18.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aynen kabul edildiği aşağıdaki karara ilişkin olarakŞirket ortağımız Merko Holding A.Ş., 02.10.2020 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Şirket'imiz finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere 43.000.000.- TL' lık nakdi fonu 09.10.2020 tarihinde hesaplarımıza aktarmıştıSermaye avansı olarak verilen söz konusu 43.000.000 TL' nın 2.255.480,73 TL' lık kısmı, sermaye artışımız sırasında Merko Holding A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının kullanılmasından doğan sermaye taahhüdü borcunun kapatılmasında kullanılmıştır.Bu çerçevedea) Mahsuplaşma sonrası kalan 40.744.519,27 TL'sı sermaye avansının,b) Şirket'imizin işletme sermayesi ve potansiyel yatırımlarını daha güçlü özkaynak ile finanse edebilmesi amacıyla, yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE için 20.000.000 TL' sı ve yönetim kurulu üyemiz Sn. İsmail AKSAÇ için de 20.000.000 TL' sı olmak üzere toplamda 40.000.000 TL'sı aktarılacağı taahhüt edilen nakdi fonun,1) Şirket'imizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 66.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 80.744.519,27TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı usül ve esasları doğrultusunda (nominal değerden aşağı olmamak üzere) hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 40.744.519,27 TL' lıkkısmı Şirket'imizin ortağı Merko Holding A.Ş.' ne, 20.000.000 TL' lık kısmı yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' ye ve 20.000.000 TL' lık kısmı yönetim kurulu üyemiz Sn. İsmail AKSAÇ' a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 80.744.519,27 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların, Şirketimiz esas sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda nama yazılı, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına4) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,5) Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesinekarar verildiği duyurulmuştuKonuya ilişkin olarak 19.01.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru yapılmıştır,Kamuoyunun bilgisine sunulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903263BIST