***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 09:16
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunun dikkatine
Şirket'imizin 19 Ocak 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, aşağıdaki kararlar alınmıştır
Sektörümüzde pandemi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, beraberinde yeni iş olanaklarını da doğurmuştur. Bu kapsamda:
Şirket'imizin kaynaklarını daha etkin ve verimli bir biçimde değerlendirebilmek amacıyla, gerek organik, gerekse inorganik büyüme modelli yatırım fırsatları ile gelecek hedeflerimize katkı sağlayacak her türlü potansiyel yerli ve yabancı stratejik işbirliklerini ve ortaklıkları araştırmak,
Ağırlıklı olarak ihracata yönelik olmak üzere, yeni ürün ve pazar çalışmalarını araştırmak ve geliştirmek üzere,
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. İsmail AKSAÇ yetkilendirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903383
BIST
10:321.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:327,4503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:329,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:32443,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,90
|Açılış
|: 443,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:32
|INTEM
|66,55
|9.074.815
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|25.166.644
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|29.897.856
|% -9,91
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|YYAPI
|2,58
|80.334.805
|% -8,19
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|DOHOL
|3,91
|380.941.192
|% 1,82
|
|KARSN
|4,34
|320.228.223
|% 5,34
|
|SISE
|7,96
|311.461.827
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,16
|292.350.383
|% 0,85
|
|MGROS
|48,40
|248.483.891
|% 3,64
|
|DOHOL
|3,91
|380.941.192
|% 1,82
|
|KARSN
|4,34
|320.228.223
|% 5,34
|
|TSKB
|1,91
|116.279.236
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,58
|68.542.524
|% -0,63
|
|KRDMD
|7,16
|292.350.383
|% 0,85
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4503
|% -0,19
|
|Euro
|9,0525
|9,0612
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1340
|10,1849
|% -0,12
|
|Frank
|8,3476
|8,3979
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9770
|1,9869
|% -0,36
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,92
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|56,33
|56,33
|0,43
|
Seans Raporu
10:32
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10:43OYAYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 892, 678 adet işlem
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, KCHOL
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, GUBRF, DOHOL
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 73 artarak (% 0.12 ) 1, 390
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, TMPOL, MERIT, KSTUR, INVEO, SNKRN, OZRDN, INTEM, UFUK, COSMO