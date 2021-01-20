***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunun dikkatineŞirket'imizin 19 Ocak 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, aşağıdaki kararlar alınmıştırSektörümüzde pandemi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, beraberinde yeni iş olanaklarını da doğurmuştur. Bu kapsamda:Şirket'imizin kaynaklarını daha etkin ve verimli bir biçimde değerlendirebilmek amacıyla, gerek organik, gerekse inorganik büyüme modelli yatırım fırsatları ile gelecek hedeflerimize katkı sağlayacak her türlü potansiyel yerli ve yabancı stratejik işbirliklerini ve ortaklıkları araştırmak,Ağırlıklı olarak ihracata yönelik olmak üzere, yeni ürün ve pazar çalışmalarını araştırmak ve geliştirmek üzere,Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. İsmail AKSAÇ yetkilendirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903383BIST