***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,1- Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Civan Özkaya'nın Şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa ederek ayrılma talebinin kabulüne2- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Alistair Baran Blake'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında Şirket Genel Müdür'ü olarak atanmasına3- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Şirket Genel Müdürlüğü'ne bağlanmasına,4- Şirketimizi çalışanı Zehra Demir'in Yatırımcı İlişkileri Personeli olarak atanmasınakarar verilmiştir.Kamuyonun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907082BIST