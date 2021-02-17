***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tahsisli sermaye artış iş ve işlemlerin yütürütülmesi hususunda Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 17.02.2021 (Bugün) tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910669BIST