***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve Şirketimizin 27.11.2020 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin raporda belirtilen tesis ve altyapı yapı yatırımlarımızla ilgili olarak onaylanan teşvik kapsamında aşağıdaki destek unsurlarından yararlanılacaktır1- KDV İstisnası2- Gümrük Vergisi Muafiyeti3- Vergi indirim oranı %50- Yatırım Katkı Oranı %154- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (2 Yıl)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913267BIST