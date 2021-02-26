***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 13:13
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve Şirketimizin 27.11.2020 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin raporda belirtilen tesis ve altyapı yapı yatırımlarımızla ilgili olarak onaylanan teşvik kapsamında aşağıdaki destek unsurlarından yararlanılacaktır
1- KDV İstisnası
2- Gümrük Vergisi Muafiyeti
3- Vergi indirim oranı %50- Yatırım Katkı Oranı %15
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (2 Yıl)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913267
BIST
15:591.469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -19,33
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:597,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0855
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:599,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0624
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
15:59420,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 420,84
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EGGUB
|224,70
|142.300.862
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.317.154
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,18
|58.784.225
|% 9,03
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|BALAT
|9,35
|3.311.793
|% -9,14
|
|THYAO
|13,48
|1.640.302.422
|% 0,67
|
|KOZAL
|128,50
|1.353.706.896
|% 0,23
|
|GARAN
|8,94
|1.187.075.726
|% -1,54
|
|PETKM
|5,19
|836.941.236
|% -1,70
|
|SASA
|39,68
|789.567.995
|% -4,84
|
|EKGYO
|2,24
|712.025.393
|% -3,03
|
|TSKB
|1,65
|393.354.601
|% -4,07
|
|KARSN
|3,94
|704.091.401
|% -6,86
|
|PETKM
|5,19
|836.941.236
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,31
|198.869.483
|% -3,68
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4346
|7,4382
|% 1,16
|
|Euro
|9,0136
|9,0188
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,3415
|10,3933
|% 0,71
|
|Frank
|8,1728
|8,2221
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 1,12
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,63
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|33,00
|
|Tam
|2.779
|2.852
|36,94
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,87
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-1,08
|