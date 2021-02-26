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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2021 13:13



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve Şirketimizin 27.11.2020 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin  raporda belirtilen tesis ve altyapı yapı yatırımlarımızla ilgili olarak onaylanan teşvik kapsamında aşağıdaki destek unsurlarından yararlanılacaktır
1- KDV İstisnası
2- Gümrük Vergisi Muafiyeti
3- Vergi indirim oranı %50- Yatırım Katkı Oranı %15
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (2 Yıl)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913267


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Altın Ons 1.761 1.761 -8,63  
Altın Gr. 420 420 1,85  
Cumhuriyet 2.793 2.835 33,00  
Tam 2.779 2.852 36,94  
Yarım 1.343 1.379 17,87  
Çeyrek 674 690 8,93  
Gümüş.Ons 26,71 26,75 -0,63  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,09  
B. Petrol 65,04 65,04 -1,08  
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