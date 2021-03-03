***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanan Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin TTK457 Yönetim Kurulu Beyanı ekteki şekilde revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914966BIST