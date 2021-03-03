***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 20:44
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanan Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin TTK457 Yönetim Kurulu Beyanı ekteki şekilde revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914966
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0962
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4563
En Düşük
7,2936
18:059,0089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1061
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0089
En Düşük
8,8181
18:05411,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,98
|Açılış
|: 411,15
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
412,10
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4453
|7,4563
|% 1,31
|
|Euro
|8,9913
|9,0089
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,3565
|10,4084
|% 1,08
|
|Frank
|8,0664
|8,1150
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-15,41
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|1,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
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17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem