***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 21:04
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurul'umuzun 24.03.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2.775.000 adet payın, 3.08 USD birim fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınması için planlanan 4.000.000 USD banka yatırım kredisinin bu aşamada kullanılmasından vazgeçilmiştir.
Bu tutara eş değer rakam, Şirket'imizin mevcut hazır değerlerinden karşılanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934526
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
18:058,3160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
18:059,9957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0151
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9699
18:05477,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,85
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|42,24
|120.831.655
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|2.776.000
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,60
|1.119.754
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.080.684
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.832.259
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,17
|47.628.402
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|515.291
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.555.813
|% -9,95
|
|KSTUR
|297,50
|1.324.175
|% -9,93
|
|AYEN
|7,56
|31.232.568
|% -9,89
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% -1,07
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 2,09
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,65
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3135
|8,3160
|% -0,10
|
|Euro
|9,9841
|9,9957
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,5308
|11,5886
|% 0,07
|
|Frank
|9,0699
|9,1245
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2106
|2,2217
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
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17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
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17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem