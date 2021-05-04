***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurul'umuzun 24.03.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusundaFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2.775.000 adet payın, 3.08 USD birim fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınması için planlanan 4.000.000 USD banka yatırım kredisinin bu aşamada kullanılmasından vazgeçilmiştir.Bu tutara eş değer rakam, Şirket'imizin mevcut hazır değerlerinden karşılanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934526BIST