***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak Alistair Baran BLAKE ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Turan HÜR'ün seçilmesine- Yeni atama sonrası Şirket temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ü Sn. Alistair Baran BLAKE, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ali Turan HÜR ve Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hüsnü Hakan GÜNER'den herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN atacakları imzaları ile şirketi her konuda sınırsız ve en geniş şekilde yönetim kurulunun süresi dolana kadar temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982671BIST