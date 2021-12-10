***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 15:39
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,
- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak Alistair Baran BLAKE ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Turan HÜR'ün seçilmesine
- Yeni atama sonrası Şirket temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ü Sn. Alistair Baran BLAKE, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ali Turan HÜR ve Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hüsnü Hakan GÜNER'den herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN atacakları imzaları ile şirketi her konuda sınırsız ve en geniş şekilde yönetim kurulunun süresi dolana kadar temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982671
BIST
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|EUHOL
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|23.126.463
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|HEDEF
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|89.774.348
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|ISBTR
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|764.528
|% 10,00
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|18.895.097
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|
|RALYH
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|SONME
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|2.951.406
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|UTPYA
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|
|THYAO
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|5.341.040.991
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|KRDMD
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|PETKM
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|SISE
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|2.683.270.378
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|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
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|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
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|KRDMD
|10,89
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|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
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|YKBNK
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|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8791
|13,8805
|% 0,68
|
|Euro
|15,7083
|15,7359
|% 0,90
|
|Sterlin
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|18,4468
|% 0,98
|
|Frank
|15,0105
|15,1009
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,65
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,91
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|0,23
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|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,15
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|75,35
|75,35
|0,93
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