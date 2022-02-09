***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 01.07.2021-31.12.2021 dönemi 6 aylık finansal tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanmasına ilişkin ek süre talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuz olumlu karşılanmıştır. Alınan ek süre ile altı aylık(özel hesap dönemi) finansal tablolarımızın Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanma süresinin son günü 21.03.2022 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000682BIST