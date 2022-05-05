***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin sermaye artış başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 28.04.2022 ve 2022/22 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde olumsuz sonuçlandığı duyurulmuştur.Buna göre:Şirket Yönetim Kurulumuz 13.12.2021 tarihli kararı ile alınanŞirketimizin mevcut faaliyetlerinin yanı sıra, yeni ekonomik modelin getirdiği fırsatlardan da yararlanmak amacıyla, öngörülen "Freeze Dry" teknolojisi ile yaş sebze ve meyvelerin dondurulup kurutularak tamamen ihracat odaklı iş modelinin hayata geçirilmesine yönelik aldığı kararın hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettirilmesine,Söz konusu yatırımın büyüklüğü 13.5 milyon Euro olup 2022 yılı (İlk faz için planlanan yatırım tutarı 7.5 milyon Euro) ve 2023 yıllı (İkinci faz için planlanan yatırım tutarı 6 milyon Euro) 2 faz halinde yapılmasına,Projenin bu amaçla satın alınan Yatırım Amaçlı Gayrimenkulü arsamızda yapılmasına,Ortaklardan ve/veya sağlanacak alternatif kaynaklarla devam edilmesine,Yatırım tutarının ayrıntılarının ivedilikle netleştirerek kamuoyu ile paylaşılmasına,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026937BIST