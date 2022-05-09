***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 09:22
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.07.2021-31.03.2022 dönem finansal sonuçlarını içeren yatırımcı sunumu ekte sunulmaktadır
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027627
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
0
En Düşük
0
18:0514,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0306
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
18:0515,7524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
18:05900,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,31
|Açılış
|: 900,90
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|NTGAZ
|7,85
|29.982.639
|% 4,13
|
|POLTK
|574,30
|10.788.363
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,74
|4.734.037
|% 0,00
|
|KUYAS
|6,50
|12.491.221
|% 0,00
|
|KSTUR
|246,90
|233.320
|% 0,00
|
|MAVI
|82,10
|33.762.679
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9731
|14,9757
|% 0,21
|
|Euro
|15,7399
|15,7518
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,3207
|18,4126
|% -0,33
|
|Frank
|15,0125
|15,1030
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9805
|4,0004
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-12,80
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,50
|