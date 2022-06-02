***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin artan iş hacmi ve yaşanan pandemi ile birlikte gelişen olağan dışı şartları değerlendiren yönetim kurulumuz, başta işletme sermayesi olmak üzere gerekli finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelikŞirket ortaklarımızdan AG Girişim Holding A.Ş'nin 35.000.000 TL, Sn Alistair Baran Blake'in 25.000.000 TL'lik nakdi tutarı, tahsisli sermaye arttırımı onayından sonra şirket hesaplarına nakit olarak koyacaklarını bildirmişlerdir.Bu doğrultuda,1) Şirket'imizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 72.556.591.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 60.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 35.000.000 TL satış fiyatına denk gelen kısmı Şirket'imizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' ne, 25.000.000 TL' satış fiyatına denk gelen kısmı yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' e Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile pirimli olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 60.000.000 TL'ye karşılık gelecek adetteki 1 TL nominal değerli her bir payın, Şirketimiz esas sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda nama yazılı, imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,4) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,5) Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034300BIST