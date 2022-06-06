***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.06.2022 tarihinde almış olduğu tahsisli sermaye artış kararına istinaden iş ve işlemlerin yütürütülmesi hususunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmış olup, SPK nezdindeki başvurumuz 06.06.2022(Bugün) tarihinde kargo marifetiyle yapılmıştır.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035002BIST