***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 15:32
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimiz faaliyetleri, finansal tabloları ve mali yapısı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039694
BIST
15:262.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,62
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:2616,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1459
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:2617,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0653
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:26976,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,74
|Açılış
|: 976,53
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.790.181
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.346.033
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|OYAYO
|8,50
|7.039.061
|% 9,11
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,38
|90.692.838
|% -7,85
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|ISKPL
|5,18
|82.774.836
|% -4,48
|
|CEMAS
|1,22
|66.988.972
|% -3,94
|
|THYAO
|48,96
|3.588.986.349
|% -1,21
|
|SISE
|21,82
|1.133.625.112
|% 0,74
|
|EREGL
|27,70
|992.915.015
|% -0,50
|
|SAHOL
|20,40
|912.912.981
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,95
|785.593.511
|% -2,94
|
|YKBNK
|4,57
|722.240.076
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|474.619.369
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,62
|346.863.773
|% 1,55
|
|TSKB
|2,13
|269.506.966
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,47
|656.424.543
|% -0,47
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6579
|16,6688
|% 0,86
|
|Euro
|17,5823
|17,6022
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,2951
|20,3969
|% 0,38
|
|Frank
|17,3436
|17,4481
|% 0,73
|
|Riyal
|4,4259
|4,4481
|% 0,79
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,17
|
|Altın Gr.
|977
|977
|8,52
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
|
|Tam
|6.505
|6.600
|8,00
|
|Yarım
|3.194
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,01
|