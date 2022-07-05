***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021, 05.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi gereğince yapılan açıklamadırŞirketimiz Yönetim Kurulunun 13.12.2021 tarihli kararı ile alınan Freze-Dry yatırımı çalışmalarına ilişkin sürecimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan paylaşılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041850BIST