***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2022 19:15
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021, 05.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi gereğince yapılan açıklamadır
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.12.2021 tarihli kararı ile alınan Freze-Dry yatırımı çalışmalarına ilişkin sürecimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan paylaşılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041850
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
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|Önceki Kapanış
|: 2.406
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2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1126
|Açılış
|: 17,0700
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|Önceki Kapanış
|: 16,8450
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17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,3882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
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|Açılış
|: 17,5000
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|Önceki Kapanış
|: 17,5850
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En Düşük
17,3404
18:05965,91
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|Açılış
|: 965,91
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
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988,46
En Düşük
963,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9359
|16,9388
|% 0,67
|
|Euro
|17,3505
|17,3882
|% -0,85
|
|Sterlin
|20,1778
|20,2790
|% -0,53
|
|Frank
|17,4495
|17,5546
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5106
|4,5333
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-40,00
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,70
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.585
|-41,00
|
|Yarım
|3.168
|3.220
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.609
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|-0,33
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|B. Petrol
|104
|104
|-9,67
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