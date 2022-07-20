***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üretim sezonunda kulanılacak enerji bedeli teminatı olarak alınan teminat mektubu için Türkiye Vakıflar Bankası T. A.O. nezdinde Şirket fabrikası üzerinde 20.07.2022 tarihinde (bugün) 2. Dereceden 250.000.000 TL değerinde ipotek tesis edilmiştirKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047036BIST