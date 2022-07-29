***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 09:39
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 2022/37 sayılı bülteninde duyurulduğu üzere
Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.556.591 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 35.000.000 TL tutarındaki kısmı Şirketimiz pay sahiplerinden AG Girişim Holding A.Ş. ve 25.000.000 TL tutarındaki kısmı Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL karşılığında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve AG Girişim Holding A.Ş. ile Alistair Baran BLAKE'e tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması talebimizin, sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu, baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049066
BIST
10:502.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,60
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:5017,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:5018,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1096
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:501.018,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.018,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:48
|BEYAZ
|11,20
|17.812.084
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|15.487.733
|% 9,86
|
|KRPLS
|5,61
|403.588.192
|% 9,14
|
|IHYAY
|0,70
|10.162.196
|% 7,69
|
|YAYLA
|6,23
|26.205.563
|% 7,60
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.526.080
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,20
|18.238.496
|% -6,41
|
|GRNYO
|3,08
|1.570.583
|% -4,35
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,84
|594.411.903
|% 0,28
|
|FROTO
|296,60
|513.994.147
|% 4,07
|
|KRPLS
|5,61
|403.588.192
|% 9,14
|
|SISE
|21,36
|222.187.971
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,69
|184.212.448
|% 1,08
|
|KRPLS
|5,61
|403.588.192
|% 9,14
|
|SKBNK
|1,68
|108.012.389
|% 4,35
|
|TSKB
|2,66
|105.380.821
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,69
|184.212.448
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,13
|100.952.954
|% -0,63
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9419
|17,9564
|% 0,19
|
|Euro
|18,3700
|18,3902
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,8468
|21,9563
|% 0,34
|
|Frank
|18,7689
|18,8820
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,08
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,57
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.776
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.301
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,12
|
Seans Raporu
10:48
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11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 19 artarak (% 0.45 ) 2, 710
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Endeks 2, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 5, 240.00 milyon TL de
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11:02KRPLS
Yüzde 9.34 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 775, 622 adet işlem
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11:01KRPLS
Yüzde 9.34 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 020, 094 adet işlem