***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 14:15
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından Şirketimize gönderilen borsa dışı pay satım bildirimi ekteki gibidir
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049210
BIST
14:292.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 28,36
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.576
En Düşük
2.539
14:2917,8567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0656
|Açılış
|: 17,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:2918,2725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:291.010,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.010,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:27
|KERVT
|7,51
|79.733.638
|% 6,98
|
|FROTO
|302,60
|991.118.358
|% 6,18
|
|AKCNS
|25,10
|8.738.877
|% 5,91
|
|IHEVA
|1,06
|18.378.605
|% 4,95
|
|ASUZU
|256,20
|250.554.521
|% 4,36
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|60,50
|9.351.847
|% -6,78
|
|SERVE
|31,00
|4.814.827
|% -4,08
|
|GRNYO
|3,10
|2.712.472
|% -3,73
|
|PRKAB
|27,96
|140.315.680
|% -3,72
|
|THYAO
|49,98
|1.567.536.105
|% 0,56
|
|FROTO
|302,60
|991.118.358
|% 6,18
|
|TUPRS
|263,90
|733.505.533
|% 2,57
|
|SISE
|21,52
|719.014.983
|% 1,32
|
|AKBNK
|8,58
|659.171.198
|% 0,82
|
|EKGYO
|3,09
|550.958.624
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|206.077.659
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,73
|519.213.153
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,58
|659.171.198
|% 0,82
|
|TSKB
|2,67
|204.146.377
|% 2,30
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8414
|17,8502
|% -0,40
|
|Euro
|18,2454
|18,2673
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,6552
|21,7638
|% -0,54
|
|Frank
|18,6448
|18,7571
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7368
|4,7606
|% -0,49
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.722
|6.799
|-35,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,13
|