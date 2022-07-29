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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.07.2022 14:15
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından Şirketimize gönderilen borsa dışı pay satım bildirimi ekteki gibidir
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049210


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FROTO 302,60 991.118.358 % 6,18  
AKCNS 25,10 8.738.877 % 5,91  
IHEVA 1,06 18.378.605 % 4,95  
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Altın Ons 1.760 1.760 4,27  
Altın Gr. 1.012 1.012 -0,65  
Cumhuriyet 6.709 6.810 0,00  
Tam 6.722 6.799 -35,00  
Yarım 3.275 3.324 -17,00  
Çeyrek 1.643 1.661 -9,00  
Gümüş.Ons 19,98 20,01 -0,01  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,05  
B. Petrol 104 104 2,13  
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