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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.07.2022 16:47
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Alistair Baran BLAKE tarafından  sehven satış bildirimi  olarak gönderilen KAP açıklamasında belirtilen paylar teminat amaçlı olup bildirimin güncel hali ekte surulmaktadır..
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049294


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Riyal 4,7578 4,7817 % -0,05  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 2,80  
Altın Gr. 1.013 1.013 0,54  
Cumhuriyet 6.708 6.809 -1,00  
Tam 6.737 6.793 -41,00  
Yarım 3.283 3.321 -20,00  
Çeyrek 1.646 1.660 -10,00  
Gümüş.Ons 19,96 19,99 -0,03  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 -0,01  
B. Petrol 105 105 3,51  
Seans Raporu 16:35
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