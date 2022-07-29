***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 16:47
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Alistair Baran BLAKE tarafından sehven satış bildirimi olarak gönderilen KAP açıklamasında belirtilen paylar teminat amaçlı olup bildirimin güncel hali ekte surulmaktadır..
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049294
BIST
16:352.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 41,46
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:3517,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 17,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:3518,2333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0431
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:351.012,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.012,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:35
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.755.977
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.912.808
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.648.639
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.322.104
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,18
|43.185.174
|% -6,61
|
|DOBUR
|60,90
|11.820.045
|% -6,16
|
|THYAO
|50,15
|2.345.926.965
|% 0,91
|
|FROTO
|302,10
|1.258.041.190
|% 6,00
|
|SISE
|21,60
|1.203.031.340
|% 1,69
|
|SASA
|44,18
|1.097.047.649
|% 5,80
|
|AKBNK
|8,61
|982.600.222
|% 1,18
|
|EKGYO
|3,11
|694.863.251
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,70
|296.724.706
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,72
|720.806.671
|% 1,72
|
|AKBNK
|8,61
|982.600.222
|% 1,18
|
|ODAS
|3,72
|413.657.880
|% 0,00
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9216
|17,9292
|% 0,04
|
|Euro
|18,2137
|18,2333
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,5825
|21,6907
|% -0,88
|
|Frank
|18,6279
|18,7401
|% -0,43
|
|Riyal
|4,7578
|4,7817
|% -0,05
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
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|B. Petrol
|105
|105
|3,51
|