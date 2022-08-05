***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 14:29
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurduğu tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (05.08.2022) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052292
BIST
15:122.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 13,38
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:1217,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0607
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
15:1218,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
15:121.032,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.032,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler15:10
|OBASE
|13,97
|5.336.303
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.973.289
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|636.700.274
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.766.111
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.198.935
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.226.530
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,50
|25.688.524
|% -8,76
|
|KRPLS
|7,68
|725.316.278
|% -7,02
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|THYAO
|56,65
|2.804.293.995
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,46
|1.203.471.227
|% 7,12
|
|TSKB
|3,23
|1.068.191.128
|% 3,86
|
|SISE
|23,68
|1.053.803.519
|% -0,34
|
|SASA
|49,96
|1.032.583.478
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,46
|1.203.471.227
|% 7,12
|
|TSKB
|3,23
|1.068.191.128
|% 3,86
|
|SKBNK
|2,21
|636.700.274
|% 9,95
|
|ODAS
|4,28
|837.975.960
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,11
|749.612.086
|% 2,75
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9624
|17,9693
|% 0,33
|
|Euro
|18,3809
|18,3962
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7425
|21,8516
|% 0,11
|
|Frank
|18,7304
|18,8432
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,29
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.878
|6.982
|5,00
|
|Tam
|6.910
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.367
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-0,06
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25OZGYO
Yüzde 6.83 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 445, 178 adet işlem
-
15:24EKGYO
Yüzde 7.43 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 864, 897 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 84 artarak (% 0.41 ) 2, 933
-
15:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, TSKB
-
15:23XU100
Endeks 2, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 26, 213.00 milyon TL de