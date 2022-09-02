***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 02.09.2022 almış olduğu karar ileŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ali Behçet Cantürk'ün işlerinin yoğunluğu nedeniyle Şirketimiz yönetimine sunduğu istifa dilekçesinin kabulüne,Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından adaylığı değerlendirilen Sn. Nuh Uçar'ın yapılacak ilk genel kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesineMevcudun oy birliği karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059625BIST