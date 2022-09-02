***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 15:00
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 02.09.2022 almış olduğu karar ile
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ali Behçet Cantürk'ün işlerinin yoğunluğu nedeniyle Şirketimiz yönetimine sunduğu istifa dilekçesinin kabulüne,
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından adaylığı değerlendirilen Sn. Nuh Uçar'ın yapılacak ilk genel kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine
Mevcudun oy birliği karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059625
BIST
16:513.225
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 82,29
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:5118,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:5118,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1227
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:511.003,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.003,31
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:51
|OYYAT
|25,30
|20.521.881
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.069.447
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|597.231.022
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.033.905
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.746.087
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.609.488
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,32
|94.544.049
|% -8,27
|
|BTCIM
|29,92
|12.239.313
|% -5,91
|
|PENTA
|390,60
|65.126.952
|% -5,52
|
|OSMEN
|32,00
|8.613.431
|% -4,76
|
|YKBNK
|7,92
|6.974.030.570
|% 4,62
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.410.928
|% 9,96
|
|GARAN
|24,00
|4.319.529.374
|% 5,63
|
|HALKB
|8,99
|3.928.747.546
|% 5,52
|
|THYAO
|71,65
|3.758.785.982
|% 0,77
|
|YKBNK
|7,92
|6.974.030.570
|% 4,62
|
|HALKB
|8,99
|3.928.747.546
|% 5,52
|
|ISCTR
|8,81
|3.642.073.942
|% 9,58
|
|AKBNK
|13,03
|5.420.410.928
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,06
|1.739.011.229
|% 1,50
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2223
|% 0,14
|
|Euro
|18,2178
|18,2275
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,9832
|21,0884
|% 0,23
|
|Frank
|18,4837
|18,5951
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8326
|4,8568
|% 0,14
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|14,33
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|8,43
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.826
|69,00
|
|Tam
|6.745
|6.797
|32,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|0,07
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|2,11
|
Seans Raporu
16:51
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17:06SKBNK
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17:05IMASM
Yüzde 6.47 oranında artışla 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 836 adet işlem
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17:04KONKA
Yüzde 5.76 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 984, 915 adet işlem
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17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, BIMAS
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 47 artarak (% 2.56 ) 2, 859