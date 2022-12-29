***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 17:09
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2022 tarihli kararı ile almış olduğu Tahsisli Sermaye Artırmı kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesini teminen A1 Capital Yatırım Menkul Değer A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091176
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1407
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.092,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.092,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7160
|18,7187
|% 0,04
|
|Euro
|19,9780
|19,9973
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,4672
|22,5799
|% 0,21
|
|Frank
|20,1568
|20,2783
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|8,94
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.093
|6,77
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.375
|7.437
|47,00
|
|Yarım
|3.572
|3.635
|17,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.817
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|0,27
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-1,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında