***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2022 tarihli kararı ile almış olduğu Tahsisli Sermaye Artırmı kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesini teminen A1 Capital Yatırım Menkul Değer A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091176BIST