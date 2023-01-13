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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 09:21
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 12.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile almış olduğu kapama ve kutulama hattı ile 6.000 m² depo yatırımı ile ilgili olarak 23.02.2021 tarihli 3 yıllık süreyle alınmış teşvik belgesi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanılmasını teminen, iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla yetkili müşavirimizin yetki süresi 2 yıl uzatılmıştır.
Teşvik kapsamında yararlanılan destek unsurları aşağıdaki gibidir
1- KDV İstisnası
2- Gümrük Vergisi Muafiyeti
3- Vergi indirim oranı %50- Yatırım Katkı Oranı %15
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (2 Yıl)
Kamuoyuna duyurlur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101691


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UMPAS 4,86 536.005 % 9,95  
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Altın Ons 1.897 1.897 -2,12  
Altın Gr. 1.144 1.145 -1,79  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.726 7.785 -25,00  
Yarım 3.762 3.809 -13,00  
Çeyrek 1.887 1.905 -6,00  
Gümüş.Ons 23,69 23,72 -0,08  
Gümüş Gr. 14,30 14,32 -0,05  
B. Petrol 83,84 83,84 -0,19  
Seans Raporu 10:33
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