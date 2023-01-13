***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 09:21
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile almış olduğu kapama ve kutulama hattı ile 6.000 m² depo yatırımı ile ilgili olarak 23.02.2021 tarihli 3 yıllık süreyle alınmış teşvik belgesi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanılmasını teminen, iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla yetkili müşavirimizin yetki süresi 2 yıl uzatılmıştır.
Teşvik kapsamında yararlanılan destek unsurları aşağıdaki gibidir
1- KDV İstisnası
2- Gümrük Vergisi Muafiyeti
3- Vergi indirim oranı %50- Yatırım Katkı Oranı %15
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (2 Yıl)
Kamuoyuna duyurlur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101691
BIST
10:355.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 46,59
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
10:3518,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:3520,3662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0263
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:351.145,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.145,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ONCSM
|37,40
|4.467.430
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|4.988.464
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|292.563.224
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|148.712
|% 9,94
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|TERA
|23,44
|3.279.594
|% -4,72
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ALFAS
|240,00
|60.621.009
|% -4,00
|
|EREGL
|40,66
|1.611.744.519
|% 2,73
|
|THYAO
|136,00
|1.445.456.109
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,73
|1.425.405.452
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,19
|810.332.635
|% -3,76
|
|TUPRS
|520,30
|778.887.084
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,19
|810.332.635
|% -3,76
|
|KRDMD
|18,73
|1.425.405.452
|% -0,90
|
|YKBNK
|9,21
|494.851.109
|% 1,88
|
|EREGL
|40,66
|1.611.744.519
|% 2,73
|
|SKBNK
|2,63
|84.242.210
|% -0,38
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7831
|18,7862
|% 0,01
|
|Euro
|20,3651
|20,3681
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8572
|22,9718
|% -0,06
|
|Frank
|20,1540
|20,2754
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,01
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.144
|1.145
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.726
|7.785
|-25,00
|
|Yarım
|3.762
|3.809
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-0,19
|