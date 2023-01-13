***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile almış olduğu kapama ve kutulama hattı ile 6.000 m² depo yatırımı ile ilgili olarak 23.02.2021 tarihli 3 yıllık süreyle alınmış teşvik belgesi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanılmasını teminen, iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla yetkili müşavirimizin yetki süresi 2 yıl uzatılmıştır.Teşvik kapsamında yararlanılan destek unsurları aşağıdaki gibidir1- KDV İstisnası2- Gümrük Vergisi Muafiyeti3- Vergi indirim oranı %50- Yatırım Katkı Oranı %154- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (2 Yıl)Kamuoyuna duyurlurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101691BIST