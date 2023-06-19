***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.12.2022 tarihinde KAP'ta yayınlamış olduğu yatırım kararına istinaden, söz konusu yatırımın İtalya'dan sipariş edilen tüm makinelerinin üretimi tamamlanmıştır. Üretimi tamamlanan makinelerin Karacabey üretim tesislerimize teslimi gerçekleştirilmiş bugün itibariyle montaj çalışmalarına başlanmıştır.Aynı kararda yer alan 6.000 m2 depo inşaatının ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ağustos ayının sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.Küp domates hatlarına ilave olarak yapmış olduğumuz yeni kapama, kutulama ve üretim hattı yatırımlarımız bu sezon faaliyete geçirilmesi planlanmıştır.Buna istinaden yeni ürün gamımızın da mevcut ürünlerimizle birlikte pazarlama ve ihracat çalışmalarına başlanmıştır.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159595BIST