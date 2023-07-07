***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız yönetim kurlu üyemiz Sn. Nuh UÇAR'ın sağlık nedenleri ile görevine devam edememesi nedeni ile şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne, yerine görevi tamamlamak üzere kızı Avukat Sn.Merve UÇAR'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,Ayrıca istifa nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Merve UÇAR'ın atanmasına,İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine,Karar verilmiştirKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167152BIST