***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 12:59
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız yönetim kurlu üyemiz Sn. Nuh UÇAR'ın sağlık nedenleri ile görevine devam edememesi nedeni ile şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne, yerine görevi tamamlamak üzere kızı Avukat Sn.Merve UÇAR'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
Ayrıca istifa nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Merve UÇAR'ın atanmasına,
İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine,
Karar verilmiştir
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167152
BIST
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13:256.174
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 32,69
|Açılış
|: 6.140
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|Önceki Kapanış
|: 6.141
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6.117
En Yüksek
6.223
13:2526,0430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 26,1300
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,2082
En Düşük
26,0026
13:2528,3838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0401
|Açılış
|: 28,4000
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|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,7006
En Düşük
28,1922
13:251.603,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.603,32
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|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
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1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:23
|SKTAS
|3,68
|15.635.655
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.339.585.864
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.731.592
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.897.986
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,10
|112.780.801
|% -6,61
|
|MACKO
|91,40
|214.481.656
|% -5,77
|
|ULUSE
|173,30
|105.587.307
|% -5,04
|
|PCILT
|29,56
|38.774.589
|% -4,15
|
|PETUN
|60,20
|18.816.298
|% -3,91
|
|ASTOR
|81,75
|4.530.355.638
|% 5,01
|
|THYAO
|216,10
|3.418.455.815
|% -0,23
|
|EREGL
|38,94
|2.649.496.618
|% 1,41
|
|TUPRS
|90,05
|2.226.843.054
|% 2,27
|
|SISE
|46,74
|1.894.437.015
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,14
|1.847.895.217
|% 2,52
|
|YKBNK
|13,06
|1.025.327.862
|% 0,31
|
|KRDMD
|24,10
|1.655.497.367
|% 4,06
|
|EREGL
|38,94
|2.649.496.618
|% 1,41
|
|ZOREN
|3,54
|220.278.603
|% -0,84
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0229
|26,0331
|% -0,15
|
|Euro
|28,3424
|28,3866
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,1025
|33,2685
|% -0,08
|
|Frank
|28,9515
|29,1259
|% -0,22
|
|Riyal
|6,9208
|6,9555
|% -0,16
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|0,43
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.363
|10.603
|-63,00
|
|Yarım
|5.190
|5.326
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,47
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