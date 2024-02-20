***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 08:52
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.07.2023-31.12.2023 özel hesap dönemi 6 aylık konsolide finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanmasına ilişkin ek süre talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Talebimiz doğrultusunda, söz konusu finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanması için 29.03.2023 (dahil) tarihihine kadar ek süre verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250664
BIST
'
10:509.231
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 34,72
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.211
En Yüksek
9.277
10:5030,9047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0646
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:5033,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0391
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:502.008,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,06
|Açılış
|: 2.008,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.009,11
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:46
|EUKYO
|24,68
|29.300.410
|% 9,98
|
|UFUK
|198,60
|5.145.130
|% 9,97
|
|KAPLM
|156,00
|62.178.676
|% 9,94
|
|BRKVY
|139,40
|29.006.479
|% 9,94
|
|SODSN
|107,80
|7.790.706
|% 9,94
|
|EMNIS
|107,40
|627.001
|% -9,97
|
|ETYAT
|16,55
|13.431.735
|% -7,90
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CEOEM
|23,70
|21.665.217
|% -5,58
|
|AVHOL
|61,00
|29.137.077
|% -5,43
|
|MIATK
|65,35
|2.267.141.944
|% 4,39
|
|THYAO
|279,25
|1.754.703.585
|% 0,27
|
|EREGL
|48,66
|1.472.088.217
|% 0,70
|
|TUPRS
|174,10
|1.287.020.594
|% 0,64
|
|GUBRF
|202,30
|1.230.553.963
|% 2,33
|
|ZOREN
|6,24
|1.039.972.126
|% 2,63
|
|EKGYO
|10,60
|772.631.150
|% 0,76
|
|AKFGY
|2,35
|87.026.691
|% -2,08
|
|MIATK
|65,35
|2.267.141.944
|% 4,39
|
|EREGL
|48,66
|1.472.088.217
|% 0,70
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8996
|30,9027
|% 0,20
|
|Euro
|33,3083
|33,3248
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,7789
|38,9734
|% 0,12
|
|Frank
|34,8506
|35,0606
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2139
|8,2551
|% 0,19
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|899,89
|900,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,63
|949,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,40
|2.021,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:46
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11:01MAALT
Yüzde 6.09 oranında artışla 1, 394.00 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 209 adet işlem
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11:00EUYO
Yüzde 5.03 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 487 adet işlem
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10:59ISYAT
Yüzde 5.18 oranında artışla 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 840, 390 adet işlem
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10:58SODSN
Yüzde 9.94 oranında artışla 107.80 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 270 adet işlem
-
10:57XU100
Endeks 9, 227 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 24, 841.00 milyon TL de