***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.07.2023-31.12.2023 özel hesap dönemi 6 aylık konsolide finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanmasına ilişkin ek süre talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Talebimiz doğrultusunda, söz konusu finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlanması için 29.03.2023 (dahil) tarihihine kadar ek süre verilmiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250664BIST