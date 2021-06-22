***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2021 17:35
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortağımız Merko Holding A.Ş.'nin talebi üzerine yapılan açıklamadır.
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) ' 208.360 adet nominal değerli pay 13,21 TL birim pay değerinden Sn. Alistair Baran BLAKE' den 22.06.2021 (bugün) tarihinde Borsa dışında alınmıştır. Buna göre Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) sermayesinde sahip olduğumuz pay miktarı 5.773.758,55 adet oranı ise %7,96 ya yükselmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
Merko Holding A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943598
BIST
17:321.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:328,6665
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1035
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:3210,3211
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1360
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:32495,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -7,24
|Açılış
|: 495,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:32
|VAKFN
|10,57
|164.581.951
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.961.094
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.611.623
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.795.502
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.515.766
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.014.811.494
|% -9,89
|
|MARKA
|4,95
|1.052.252
|% -5,53
|
|AYCES
|74,15
|3.778.048
|% -4,45
|
|METUR
|6,11
|29.592.271
|% -4,38
|
|THYAO
|14,80
|1.473.585.396
|% 1,44
|
|BOBET
|5,65
|1.014.811.494
|% -9,89
|
|GARAN
|8,33
|803.822.093
|% 1,71
|
|BERA
|15,62
|520.672.658
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,16
|509.977.605
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,16
|509.977.605
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|1.014.811.494
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,18
|363.879.600
|% 0,93
|
|THYAO
|14,80
|1.473.585.396
|% 1,44
|
|GARAN
|8,33
|803.822.093
|% 1,71
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6610
|8,6665
|% -1,18
|
|Euro
|10,3141
|10,3211
|% -1,30
|
|Sterlin
|12,0178
|12,0780
|% -1,36
|
|Frank
|9,3878
|9,4444
|% -1,34
|
|Riyal
|2,3038
|2,3154
|% -1,19
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,05
|
|Altın Gr.
|495
|496
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,20
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,22
|
Seans Raporu
17:32
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17:44DEVA
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17:43ISKPL
Yüzde 9.21 oranında artışla 29.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 055 adet işlem