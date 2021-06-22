***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2021 17:51
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE'nin talebi üzerine yapılan açıklamadır.
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) de sahip olduğum 3.472.222 adet nominal değerli paylardan 1.822.917 adet nominal değerli pay 5,76 TL birim pay değerinden Sn. İsmail AKSAÇ' a ve 208.360 adet nominal değerli pay 13,21 TL birim pay değerinden Merko Holding A.Ş.' ye Borsa dışında 22.06.2021 (bugün) tarihinde satılmıştır. Buna göre Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) sermayesinde sahip olduğum pay miktarı 1.440.945 adet oranı ise %1,99 a düşmüştür.
Kamuoyuna duyurulur.
Alistair Baran BLAKE
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943606
BIST
17:581.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:588,6730
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0970
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:5810,3306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1265
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:58496,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -6,72
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:58
|VAKFN
|10,57
|164.642.496
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.946
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.615.897
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.719.145
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|54.398.244
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,42
|2.957.509
|% -9,92
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|AYCES
|71,95
|3.974.541
|% -7,28
|
|IDGYO
|6,28
|2.091.963
|% -5,28
|
|THYAO
|14,75
|1.620.141.492
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|GARAN
|8,31
|843.538.340
|% 1,47
|
|HALKB
|5,27
|597.342.837
|% 6,04
|
|BERA
|15,01
|548.081.605
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,16
|515.655.359
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,19
|395.703.810
|% 1,39
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|597.342.837
|% 6,04
|
|THYAO
|14,75
|1.620.141.492
|% 1,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6696
|8,6730
|% -1,11
|
|Euro
|10,3262
|10,3306
|% -1,21
|
|Sterlin
|12,0268
|12,0871
|% -1,29
|
|Frank
|9,3779
|9,4344
|% -1,44
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% -1,16
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,70
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|0,14
|