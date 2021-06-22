***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarYönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE'nin talebi üzerine yapılan açıklamadır.Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) de sahip olduğum 3.472.222 adet nominal değerli paylardan 1.822.917 adet nominal değerli pay 5,76 TL birim pay değerinden Sn. İsmail AKSAÇ' a ve 208.360 adet nominal değerli pay 13,21 TL birim pay değerinden Merko Holding A.Ş.' ye Borsa dışında 22.06.2021 (bugün) tarihinde satılmıştır. Buna göre Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) sermayesinde sahip olduğum pay miktarı 1.440.945 adet oranı ise %1,99 a düşmüştür.Kamuoyuna duyurulur.Alistair Baran BLAKEPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943606BIST