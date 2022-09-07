***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 19:23
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07.09.2022 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,48 TL fiyattan 25.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 07.09.2022 tarihi itibariyle 15.097.657 adete oranı ise % 17,08'e yükselmiştir,
Kamuoyuna duyurulur,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/09/2022 25.000 25.000 15.072.657 15.097.657 % 17,08 % 17,08 % 17,11 % 17,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061164
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1920
En Düşük
18,0019
18:051.002,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.002,94
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,54
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2222
|18,2313
|% -0,02
|
|Euro
|18,1703
|18,1845
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,8680
|20,9726
|% -0,31
|
|Frank
|18,5168
|18,6284
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|9,27
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.860
|20,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|88,64
|88,64
|-4,19
|