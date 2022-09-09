***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2022 19:32
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.09.2022 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,44 TL fiyattan 25.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 09.09.2022 tarihi itibariyle 15.247.657 adete oranı ise % 17,28'e yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/09/2022 25.000 25.000 15.122.657 15.247.657 % 17,14 % 17,14 % 17,28 % 17,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062215
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1071
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.007,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.007,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2109
|18,2398
|% 0,09
|
|Euro
|18,3060
|18,3365
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0821
|21,1878
|% 0,84
|
|Frank
|18,9110
|19,0250
|% 1,07
|
|Riyal
|4,8362
|4,8604
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,99
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.771
|6.865
|36,00
|
|Yarım
|3.299
|3.356
|18,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,19
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|3,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
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17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
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17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152