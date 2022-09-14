***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 18:49
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14.09.2022 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,80TL-4,86TL fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 14.09.2022 tarihi itibariyle 15.297.657 adete oranı ise % 17,34 'e yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/09/2022 25.000 25.000 15.272.657 15.297.657 % 17,31 % 17,31 % 17,34 % 17,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063214
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2301
18:0518,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0754
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:05996,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,09
|Açılış
|: 996,97
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2351
|18,2427
|% -0,04
|
|Euro
|18,2504
|18,2688
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,0329
|21,1383
|% 0,58
|
|Frank
|18,8885
|19,0023
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8362
|4,8604
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-2,30
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.733
|6.803
|-13,00
|
|Yarım
|3.281
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.662
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|95,19
|95,19
|2,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
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17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
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17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS