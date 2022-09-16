***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2022 17:30
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından AG Girşim Holding A.Ş.'nin pay alımına ilişkin 09.90.2022 tarihinde yapılan bildirimde, pay adedinin toplamında yapılan sehven yapılan hataya ilişkin düzeltme gereği doğmuştur. Mevcut durum itibariyle AG Girişim Holding A.Ş.'nin Şirketimizdeki pay adedi 15.222.657 ve oranı ise %17,25 tir
Kamuoyuna duyurulur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan
17:573.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,86
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5718,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5718,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:57985,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,97
|Açılış
|: 985,91
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:55
|IZFAS
|3,63
|15.330.050
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.231.384
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|ORCAY
|27,38
|142.509.879
|% 9,96
|
|VERTU
|30,04
|141.058.962
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.292.935
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.169.304
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.689.265.515
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.399.262
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,15
|7.227.813.498
|% -4,93
|
|ISCTR
|8,76
|6.238.786.671
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,26
|5.926.085.903
|% 2,54
|
|ASELS
|33,78
|5.845.663.593
|% -0,24
|
|GARAN
|21,74
|4.673.429.110
|% -9,27
|
|YKBNK
|7,26
|5.926.085.903
|% 2,54
|
|ISCTR
|8,76
|6.238.786.671
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,36
|2.804.760.338
|% 9,55
|
|AKBNK
|12,15
|7.227.813.498
|% -4,93
|
|HALKB
|9,94
|2.689.265.515
|% -9,96
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2793
|18,2862
|% 0,11
|
|Euro
|18,3393
|18,3518
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8581
|20,9627
|% -0,15
|
|Frank
|18,9323
|19,0464
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8509
|4,8752
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.262
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
17:55
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